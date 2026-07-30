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Ювентус подписал 18-летнего форварда Байера и сборной Боснии и Герцеговины — Романо

«Ювентус» подписал 18-летнего форварда «Байера» и сборной Боснии и Герцеговины — Романо
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Туринский «Ювентус» завершил трансфер нападающего «Байера» и сборной Боснии и Герцеговины Керима-Сэма Алайбеговича. Сумма сделки составила € 35 млн, включая бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, клуб достиг соглашения со всеми сторонами. Фиксированная часть трансфера составит € 33 млн, а оставшиеся € 2 млн будут связаны с амбициозными бонусами. Алайбегович с самого начала предпочитал «Ювентус», и стороны согласовали личные условия. Остались лишь формальности, которые необходимо уладить для завершения трансфера.

Летом 2025 года Алайбегович перешёл в «РБ Зальцбург» из молодёжной команды «Байера». Однако после сезона с 13 голами и четырьмя ассистами в 44 матчах немецкий клуб выкупил нападающего обратно. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

На чемпионате мира – 2026 Алайбегович сыграл четыре матча, где забил гол.

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