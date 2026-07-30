Бубнов ответил, сможет ли «Спартак» с Мирлиндом Даку побороться за чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, сможет ли московский «Спартак» побороться за чемпионский титул в Альфа-Банк РПЛ, если приобретёт центрального нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку.

«100% сможет. 100%. Не сомневаюсь в этом. Причём Даку будет не тот, который в «Рубине», а значительно лучший. Потому что у него обслуга будет лучше и по деньгам там всё будет нормально. И, что самое главное, он увидит перспективу, что сможет реально, реально стать чемпионом. И после этого уйти за границу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» стал четвёртым по итогам прошлого сезона РПЛ, титул выиграл «Зенит».