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Бубнов ответил, сможет ли «Спартак» с Мирлиндом Даку побороться за чемпионство в РПЛ

Бубнов ответил, сможет ли «Спартак» с Мирлиндом Даку побороться за чемпионство в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, сможет ли московский «Спартак» побороться за чемпионский титул в Альфа-Банк РПЛ, если приобретёт центрального нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку.

«100% сможет. 100%. Не сомневаюсь в этом. Причём Даку будет не тот, который в «Рубине», а значительно лучший. Потому что у него обслуга будет лучше и по деньгам там всё будет нормально. И, что самое главное, он увидит перспективу, что сможет реально, реально стать чемпионом. И после этого уйти за границу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» стал четвёртым по итогам прошлого сезона РПЛ, титул выиграл «Зенит».

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