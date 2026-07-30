Главный тренер «Рубина» отреагировал на слухи о возможном уходе Мирлинда Даку

Главный тренер «Рубина» Франк Артига отреагировал на слухи о возможном уходе Мирлинда Даку. СМИ связывают албанского форварда с ПФК ЦСКА.

— В последнее время много разговоров о том, что Даку может покинуть команду, Рожков. Был ли у вас какой-то разговор с руководством касательно сохранения костяка команды?

— Одной из задач нашего клуба было омоложение состава, и большое количество игроков покинуло команду. До этого количество игроков в заявке составляло 34. В том числе необходимо найти оптимальные варианты в плане количества игроков в составе. Пока пополнения игроков не столь многочисленны. Нам предстоит очень плотный график: в ближайший месяц предстоит сыграть восемь матчей. И на некоторых позициях у нас нет игроков в ротацию, на самом деле это может представлять большую трудность. Что касается всех тех слухов, то необходимо, чтобы в идеале мы бы знали, точно понимали, кто остаётся с нами, чтобы была конкретика, чтобы мы не отвлекались ни на какие слухи, а сконцентрировались на работе, — приводит слова Артиги сайт «Рубина».