«Это ерунда. Разве он разбирается в футболе?» Дасаев — о словах Плющенко-младшего

Советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал слова фигуриста Александра Плющенко об игре голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира — 2026.

— Хотя Возинья и возрастной, но показал себя неплохо на этом чемпионате мира. Если человеку здоровье позволяет, есть желание, почему бы не играть? На поле он не думает о своём возрасте, а играет как молодой и старается помочь команде. Он это подтвердил, выдал неплохие игры, особенно с Испанией.

— Александр Плющенко сказал, что Возинья лучше Яшина.

— Это ерунда какая-то. Разве он разбирается в футболе? Во-первых, Яшина он не видел. Как он может об этом судить? Об этом не должно быть и речи, — приводит слова Дасаева Sport24.