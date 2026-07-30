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«Это ерунда. Разве он разбирается в футболе?» Дасаев — о словах Плющенко-младшего

«Это ерунда. Разве он разбирается в футболе?» Дасаев — о словах Плющенко-младшего
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Советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал слова фигуриста Александра Плющенко об игре голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира — 2026.

— Хотя Возинья и возрастной, но показал себя неплохо на этом чемпионате мира. Если человеку здоровье позволяет, есть желание, почему бы не играть? На поле он не думает о своём возрасте, а играет как молодой и старается помочь команде. Он это подтвердил, выдал неплохие игры, особенно с Испанией.

— Александр Плющенко сказал, что Возинья лучше Яшина.
— Это ерунда какая-то. Разве он разбирается в футболе? Во-первых, Яшина он не видел. Как он может об этом судить? Об этом не должно быть и речи, — приводит слова Дасаева Sport24.

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