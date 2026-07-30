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Анри — Динамо Барнаул: результат матча 30 июля 2026 года, счет 1:2, 1-й раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

«Динамо-Барнаул» вышло в следующий раунд Кубка России, обыграв любительский клуб «Анри»
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Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором любительский футбольный клуб «Анри» из Владивостока принимал «Динамо-Барнаул». Встреча проходила на стадионе «Динамо» во Владивостоке. В качестве главного арбитра выступил Макар Янчук. Победу в игре одержала команда гостей — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 12:30 МСК
Анри
Владивосток
Окончен
1 : 2
Динамо-Барнаул
Барнаул
0:1 Перевозников – 34'     1:1 Гордиенко – 44'     1:2 Могель – 61'    

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Динамо-Барнаул» Егор Перевозников. На 44-й минуте ответный мяч забил нападающий клуба из Владивостока Руслан Гордиенко. Форвард Кирилл Могель вывел команду гостей вперёд на 61-й минуте и установил окончательный счёт — 2:1 в пользу «Динамо».

Таким образом, команда из Барнаула вышла во второй раунд Пути регионов, а клуб «Анри» прекратил участие в розыгрыше Кубка России.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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