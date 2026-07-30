Гендиректор «Балтики» Измайлов прокомментировал трансфер Максима Бориско в ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал трансфер голкипера Максима Бориско в ЦСКА. Армейский клуб подписал с 26-летним российским голкипером трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Бориско выступал за калининградцев с 2019 года.

«Максим был достоин нового и большого вызова, он это заслужил своим отношением к делу», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает 11-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, не набрав очков по итогам 1-го тура. В следующем матче РПЛ калининградцы сыграют с московским «Динамо».