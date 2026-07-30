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Челси подписал контракт с защитником сборной Франции Максансом Лакруа

«Челси» оформил переход защитника сборной Франции Максанса Лакруа
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Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с защитником «Кристал Пэлас» и сборной Франции Максансом Лакруа. 26‑летний футболист заключил соглашение с клубом до 2032 года и присоединится к команде перед стартом сезона-2026/2027, сообщается на официальном сайте «синих».

В минувшем сезоне Лакруа провёл 55 матчей за клуб во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн. На чемпионате мира 2026 года, проходившем в США, Канаде и Мексике, защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

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