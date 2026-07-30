Тренер «Рубина» Артига высказался в преддверии матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался в преддверии матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт 1 августа.

— Что можете сказать об «Акроне»? Изменилось ли команда с игровой точки зрения?

— Да, команда значительно изменилась, полностью поменялась по стилистике, сейчас они действуют гораздо более активно, и сейчас они играют в комбинационный футбол. В 1-м туре они доминировали в игре с «Зенитом», но из-за нескольких индивидуальных ошибок произошло вот такое болезненное поражение. Команда действует очень здорово, и если не делать акцент на обороне, неправильно отрабатывать в прессинге, то это команда может создать большие проблемы, — цитирует Артигу сайт «Рубина».