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Тренер «Рубина» Артига высказался в преддверии матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ

Тренер «Рубина» Артига высказался в преддверии матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался в преддверии матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт 1 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что можете сказать об «Акроне»? Изменилось ли команда с игровой точки зрения?
— Да, команда значительно изменилась, полностью поменялась по стилистике, сейчас они действуют гораздо более активно, и сейчас они играют в комбинационный футбол. В 1-м туре они доминировали в игре с «Зенитом», но из-за нескольких индивидуальных ошибок произошло вот такое болезненное поражение. Команда действует очень здорово, и если не делать акцент на обороне, неправильно отрабатывать в прессинге, то это команда может создать большие проблемы, — цитирует Артигу сайт «Рубина».

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