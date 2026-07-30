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Нападающий Артём Довбик перешёл в «Болонью»

Нападающий Артём Довбик перешёл в «Болонью»
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Пресс-служба «Ромы» объявила об уходе украинского нападающего Артёма Довбика в «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Форвард перешёл в римский клуб летом 2024 года из «Жироны» за € 30,5 млн. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2029 года.

В прошлом сезоне Довбик провёл 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 15 млн.

В первом матче нового сезона «Болонья» сыграет с римским «Лацио». Встреча состоится 24 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск.

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