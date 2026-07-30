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РФС внедрил систему сертификации футбольных мячей — они будут разделены на три класса

РФС внедрил систему сертификации футбольных мячей — они будут разделены на три класса
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Российский футбольный союз (РФС) внедрил систему сертификации футбольных мячей. Это было сделано с целью повышения качества используемого футбольного инвентаря. Так, по итогам сертификации мячи будут распределяться по трём категориям:

  • «РФС Старт» (массовый футбол: соблюдение минимальных стандартов, высокая доступность);
  • «РФС Стандарт» (подготовка резерва и любительский футбол: более жёсткие требования для долговечности и безопасности, использование на спортивных мероприятиях);
  • «РФС Про» (профессиональный футбол: соответствие самым высоким нормам, первоклассные характеристики).

В регламенты соревнований РФС были внесены обязательные требования к использованию мячей, обладающих сертификатом РФС Про или FIFA Pro.

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