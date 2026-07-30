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Не терпится внести свой вклад в успехи клуба. Максанс Лакруа — о целях в Челси

«Не терпится внести свой вклад в успехи клуба». Максанс Лакруа — о целях в «Челси»
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Новый защитник «Челси» Максанс Лакруа поделился эмоциями после перехода из «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж». Сегодня, 30 июля, «синие» официально объявили о трансфере игрока.

«Я очень рад стать частью этого замечательного клуба. Все знают легенду «Челси», его победные традиции, и для меня большая гордость быть причастным к этому. Когда я разговаривал с главным тренером, я понял, что у нас одинаковое видение развития клуба и общие стремления.

Мы хотим побеждать. Глядя на уровень игроков, на всё, что есть в клубе, я уверен — этого можно добиться. Наша цель — завоёвывать трофеи, и мне не терпится внести свой вклад в общие успехи», — приводит слова Лакруа официальный сайт «Челси».

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