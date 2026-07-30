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Валерий Газзаев: чтобы ЦСКА претендовать на чемпионство, необходимы усиления

Валерий Газзаев: чтобы ЦСКА претендовать на чемпионство, необходимы усиления
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Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался об амбициях армейской команды в сезоне-2026/2027. В 1-м туре Альфа-Банк чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику». Итоговый счёт встречи — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«В матче с «Балтикой» ЦСКА сыграл достаточно успешно. Команда показала хорошую игру, настрой и результат. Да, чтобы претендовать на чемпионство, армейцам необходимы усиления. Однако ЦСКА оставил приятное впечатление на старте сезона», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало в 16:15 мск.

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