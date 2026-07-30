Валерий Газзаев: чтобы ЦСКА претендовать на чемпионство, необходимы усиления

Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался об амбициях армейской команды в сезоне-2026/2027. В 1-м туре Альфа-Банк чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику». Итоговый счёт встречи — 2:1.

«В матче с «Балтикой» ЦСКА сыграл достаточно успешно. Команда показала хорошую игру, настрой и результат. Да, чтобы претендовать на чемпионство, армейцам необходимы усиления. Однако ЦСКА оставил приятное впечатление на старте сезона», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало в 16:15 мск.