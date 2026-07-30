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Генсек РФС прокомментировал внедрение системы сертификации футбольных мячей

Генсек РФС прокомментировал внедрение системы сертификации футбольных мячей
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал внедрение системы сертификации футбольных мячей в России. Теперь все мячи в российском футболе будут разделены на три класса: «РФС Старт», «РФС Стандарт» и «РФС Про».

«Футбол развивается во всем мире по единым правилам, поэтому к его главному элементу — футбольному мячу — предъявляются чёткие технические требования. Для этого существует система сертификации ФИФА, которая определяет, какими мячами можно проводить официальные соревнования различного уровня. Однако с 2022 года, после введения незаконных санкций в отношении российского футбола, отечественные производители лишились доступа к этой системе сертификации. Это означает, что даже если мяч, произведённый в России, полностью соответствует всем требованиям ФИФА по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro. Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно.

Именно поэтому в 2022 году мы начали работу с ФИФА и согласовали создание собственной российской системы сертификации футбольных мячей. В ее основу легли международные требования ФИФА, дополненные стандартами Росстандарта. В результате появилась национальная система сертификации РФС, которая по согласованию с ФИФА может применяться даже при проведении международных матчей. Например, национальная сборная России уже использует мячи отечественного производства, прошедшие сертификацию по системе РФС, в официальных товарищеских встречах, проходящих под эгидой ФИФА.

До появления этой системы российские производители были вынуждены проводить сертификационные испытания исключительно в зарубежных лабораториях, поскольку в России подобных центров просто не существовало. Сегодня совместно с партнёрами мы создали современную лабораторию, которая соответствует лучшим мировым образцам. Она позволяет не только проводить испытания, но и разрабатывать новые технологии, которые впоследствии используются при производстве футбольных мячей», — цитирует Митрофанова сайт РФС.

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