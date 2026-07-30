Александр Бубнов: «Краснодар» стал сильнее, «Зенит» и «Спартак» — нет

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Краснодар» стал сильнее к текущему моменту, в то время как «Зенит» и «Спартак» — нет. Действующий чемпион России — «Зенит».

«Краснодар» стал сильнее на сегодняшний день. «Зенит» не стал сильнее, «Спартак» не стал сильнее. А «Краснодар» стал, причём сильно. Сперцян вовремя… Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нём заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и [возможность] перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».