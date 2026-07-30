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В РФС рассказали, повлияет ли сертификация футбольных мячей на их стоимость

В РФС рассказали, повлияет ли сертификация футбольных мячей на их стоимость
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, повлияет ли внедрение системы сертификации футбольных мячей на их стоимость. Накануне было объявлено, что теперь все мячи в российском футболе будут разделены на три класса: «РФС Старт», «РФС Стандарт» и «РФС Про».

«Стоимость самой сертификации практически не отражается на цене мяча — она составляет лишь сотые доли процента от его стоимости. При этом средства, полученные от проведения сертификации, будут направляться на развитие российского футбола, прежде всего детско-юношеского», — цитирует Митрофанова сайт РФС.

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