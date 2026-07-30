В РФС рассказали, повлияет ли сертификация футбольных мячей на их стоимость

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, повлияет ли внедрение системы сертификации футбольных мячей на их стоимость. Накануне было объявлено, что теперь все мячи в российском футболе будут разделены на три класса: «РФС Старт», «РФС Стандарт» и «РФС Про».

«Стоимость самой сертификации практически не отражается на цене мяча — она составляет лишь сотые доли процента от его стоимости. При этом средства, полученные от проведения сертификации, будут направляться на развитие российского футбола, прежде всего детско-юношеского», — цитирует Митрофанова сайт РФС.