Газзаев: Бориско ещё предстоит зарекомендовать себя в ЦСКА, Акинфеев остаётся номером один

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на трансфер голкипера Максима Бориско из «Балтики».

«То, что Бориско один из лучших вратарей нашего чемпионата, — тут двух мнений быть не может. Что касается Игоря Акинфеева, это легенда российского футбола. Иметь двух хороших вратарей — это отличная конкуренция. Однако Бориско ещё предстоит себя зарекомендовать. Да, у Игоря травма, но я считаю, что он остаётся вратарём номер один в ЦСКА. Бориско же ещё нужно доказать свою состоятельность. В любом случае то, что взяли хорошего вратаря, — это плюс для ЦСКА», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.