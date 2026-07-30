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Защитник Реала Рауль Асенсио пропустит начало сезона из-за травмы

Защитник «Реала» Рауль Асенсио пропустит около шести недель из-за травмы — AS
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Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио пропустит первые несколько недель нового сезона, сообщает AS. 23-летний футболист получил травму правой прямой мышцы бедра. Предположительно, Асенсио выбыл на срок около шести недель.

Ранее поступала информация об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», французского «Марселя» и португальской «Бенфики».

В минувшем сезоне Асенсио провёл 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника со «сливочными» рассчитан до 2031 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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