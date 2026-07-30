Тренер «Рубина» Артига: будет здорово, если наш состав пополнится новыми игроками

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, какой подарок от команды хочет получить в честь дня рождения, а также высказался о целях и мечтах. Сегодня, 30 июля, испанцу исполняется 50 лет.

— Франк, поздравляем с днём рождения. Какой подарок от игроков вам понравится больше – победа или галстук?

— Несомненно, хотелось бы победу. Чтобы все наши игроки были здоровы, чтобы не было травм. Будет здорово, если будет ещё пополнение состава новыми игроками.

— Вам сегодня 50. Если не секрет, о чём вы мечтаете в таком возрасте? Это могут быть как спортивные мечты, так и жизненные.

— По ходу моего тренерского пути всегда были какие-то задачи, всегда были какие-то мечты, и эти мечты часто сбывались. Вы знаете, что я не был профессиональным футболистом, поэтому приходилось начинать работу тренера с самых низших категорий, но мне удалось поработать с теми ребятами, которые стали чемпионами мира, внести свою лепту в их развитие. Я работал в третьем дивизионе Испании, сейчас я работаю в Российской Премьер-Лиге, поэтому нужно не переставать мечтать, при этом оставаться ногами на земле. И самое главное, как я уже говорил, здоровье, чтобы в семье было всё в порядке. И нужно продолжать работать, — цитирует Артигу сайт «Рубина».