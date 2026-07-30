«Это фол не на красную». В «Рубине» высказались об удалении Рожкова в игре с «Краснодаром»
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил удаление игрока казанцев Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром» (1:3). Он считает, что арбитр не должен был показывать красную карточку Рожкову.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
— Был ли у вас персональный разговор с Рожковым? Скорость заседание, какое наказание ждёте от лиги?
— Я уверен, что у Рожкова не было намерения совершать агрессивное действие, это был игровой момент. Да это был фол, но мы считаем, что это фол не на красную. Желаем Боселли восстановиться и принять участие в следующем туре. Мы знаем Рожкова, это не тот человек, который совершает агрессивные действия, — приводит слова Франка Артиги официальный сайт «Рубина».
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