15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это фол не на красную». В «Рубине» высказались об удалении Рожкова в игре с «Краснодаром»

«Это фол не на красную». В «Рубине» высказались об удалении Рожкова в игре с «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил удаление игрока казанцев Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром» (1:3). Он считает, что арбитр не должен был показывать красную карточку Рожкову.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

— Был ли у вас персональный разговор с Рожковым? Скорость заседание, какое наказание ждёте от лиги?
— Я уверен, что у Рожкова не было намерения совершать агрессивное действие, это был игровой момент. Да это был фол, но мы считаем, что это фол не на красную. Желаем Боселли восстановиться и принять участие в следующем туре. Мы знаем Рожкова, это не тот человек, который совершает агрессивные действия, — приводит слова Франка Артиги официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Артига: будет здорово, если наш состав пополнится новыми игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android