«Это фол не на красную». В «Рубине» высказались об удалении Рожкова в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил удаление игрока казанцев Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром» (1:3). Он считает, что арбитр не должен был показывать красную карточку Рожкову.

— Был ли у вас персональный разговор с Рожковым? Скорость заседание, какое наказание ждёте от лиги?

— Я уверен, что у Рожкова не было намерения совершать агрессивное действие, это был игровой момент. Да это был фол, но мы считаем, что это фол не на красную. Желаем Боселли восстановиться и принять участие в следующем туре. Мы знаем Рожкова, это не тот человек, который совершает агрессивные действия, — приводит слова Франка Артиги официальный сайт «Рубина».