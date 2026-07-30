УЕФА видит альтернативу Инфантино в президенте «ПСЖ» и владельце «Легии» — talkSPORT

Ряд федераций УЕФА готовы поддержать альтернативных кандидатов на выборах президента ФИФА — в числе возможных претендентов называют президента «ПСЖ» Нассера Аль‑Хелаифи и владельца «Легии» Дариуша Миодушки. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, несколько федераций УЕФА (в том числе Бельгия и Польша) выступили бы за выдвижение Аль‑Хелаифи для противостояния действующему главе ФИФА Джанни Инфантино, который намерен баллотироваться на третий срок. При этом сам Аль‑Хелаифи не стремится к участию в выборах и для его выдвижения потребуются значительные усилия. Если он откажется, Польша готова поддержать владельца «Легии» Дариуша Миодушки — этот вариант также обсуждали представители боснийского, норвежского, шведского, немецкого и испанского футбола.

Среди других потенциальных кандидатов упоминаются президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и глава Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе, однако последний, вероятно, отложит свои амбиции до 2031 года. Президент УЕФА Александер Чеферин, которого считали наиболее подходящим претендентом, намерен продолжить работу на текущем посту.

При этом планы Инфантино по расширению чемпионата мира до 64 команд и проведению клубного чемпионата мира раз в два года пользуются поддержкой КАФ, КОНКАКАФ и Азиатской футбольной конфедерации, что осложняет позиции оппонентов в УЕФА.

Приём заявок на участие в выборах президента ФИФА открыт до 18 ноября; сами выборы пройдут 18 ноября в Рабате (Марокко).