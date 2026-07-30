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«МЮ» нацелился на приобретение нападающего «Эвертона», оцениваемого в £ 70 млн

«МЮ» нацелился на приобретение нападающего «Эвертона», оцениваемого в £ 70 млн
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Илиману Ндиайе, сообщает Transfer News Live в социальной сети X со ссылкой на данные издания Mirror. По информации источника, «дьяволы» определили сенегальского форварда своей трансферной целью в попытке усилить атакующую линию. «Ириски» оценивают футболиста в £ 70 млн.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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