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Стало известно, почему Эдди Хау решил уволиться из «Ньюкасла»

Стало известно, почему Эдди Хау решил уволиться из «Ньюкасла»
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Британский специалист Эдди Хау сам принял решение об уходе с поста главного тренера «Ньюкасла». Он считает, что за пять лет отдал клубу всё, что было в его силах. При этом руководство «Ньюкасла» пыталось уговорить Хау остаться у руля команды, однако тренер принял твёрдое решение уйти. Об этом сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни.

По данным источника, решение не связано с результатами команды. Хау планировал покинуть «Ньюкасл» по окончании прошлого сезона, но потом передумал из-за просьб руководства «Ньюкасла» остаться. Однако сейчас Эдди всё-таки решил уйти и сделать перерыв в тренерской карьере.

Хау принял решение об уходе около двух недель назад и давал клубу время на поиск сменщика для него. Стороны расстались на доброй ноте, между ними нет никаких обид и недопониманий.

Для самого Хау решение покинуть «Ньюкасл» было сложным шагом, он не смог сдержать эмоций в свой последний день в клубе. Однако тренер считает, что дал клубу всё возможное.

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