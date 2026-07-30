Валерий Газзаев: абсолютно уверен, что Зидан будет успешно работать в сборной Франции

Известный отечественный специалист Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Не было никаких сомнений, что Зидан возглавит сборную Франции. Мне кажется, это естественно. Команда полностью укомплектована хорошими игроками и была нацелена на победу на чемпионате мира. Надо сказать, что и Дешам отработал очень эффективно. Сегодня Зидан получает хороший состав, который может играть на самом высоком уровне на чемпионатах мира и Европы. У Зидана есть редкое сочетание — великий игрок и великий тренер. Он блестяще работал в «Реале». У него есть возможности проявить себя и здесь. Абсолютно уверен, что он будет успешно работать», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.