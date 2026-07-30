Экс-игрок «Ботафого» Тассио Майя дос Сантос погиб при обрушении стены в Рио-де-Жанейро

Бывший игрок бразильского «Ботафого» Тассио Майя дос Сантос погиб на 42-м году жизни при обрушении стены в Рио-де-Жанейро. Трагедия произошла 29 июля во время сильного ветра с порывами более 90 км/ч. Об этом сообщает футбольный клуб в соцсети.

По его данным, ограждение, установленное вдоль дороги, обрушилось из-за ураганного ветра. Кроме Сантоса, жертвой обрушения стал также его друг. Оба работали в расположенном на той же улице гостевом доме. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда стена обрушилась на двух мужчин и припаркованный рядом автомобиль. Также сообщалось, что группа людей, среди которых был как минимум один ребёнок, проходила по тротуару за несколько мгновений до этого и успела отбежать, не пострадав.

Дос Сантос завершил карьеру в 2019 году. За время выступлений он сменил 27 клубов в Бразилии и за рубежом, включая чемпионаты Португалии, Кипра, Южной Кореи, Греции, Болгарии, Китая, ОАЭ и Коста-Рики. В 2015 году он провёл за «Ботафого» шесть матчей и забил один гол.