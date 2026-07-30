Валерий Газзаев оценил старт сезона РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил старт нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат начался очень успешно. Команды показали хорошую игру, появились новые имена. В частности, Касаджиков, который забил красивейший гол. Все сыграли в силу своих возможностей. Кто-то был лучше готов, кто-то — хуже. Будем наблюдать. Надеюсь, на наши команды повлияет чемпионат мира. Думаю, он уже начал влиять на судейство, — это плюс. Также надеюсь, что качество игры, тактические возможности тоже внедрятся в наш чемпионат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.