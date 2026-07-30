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Фабрицио Романо: Фулхэм завершил трансфер нападающего Реала Гонсало Гарсии за € 40 млн

Фабрицио Романо: «Фулхэм» завершил трансфер нападающего «Реала» за € 40 млн
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Английский «Фулхэм» завершил трансфер нападающего «Реала» Гонсало Гарсии. Стороны достигли окончательного соглашения. Лондонский клуб заплатит € 40 млн в качестве фиксированной суммы за 22-летнего испанца, а также € 2 млн в виде потенциальных бонусов, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

«Реал» получит 30% от любой будущей продажи воспитанника своей академии. Мадридский клуб также сохранил за собой право сравнять любое предложение, которое «Фулхэм» получит за Гарсию в будущем. Напомним, Альваро Арбелоа является тренером «Фулхэма», ранее он работал в «Реале».

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала», его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.

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