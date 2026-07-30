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«Формулировка задела». Экс-игрок «Зенита» рассказал, как отреагировал на критику Аршавина

«Формулировка задела». Экс-игрок «Зенита» рассказал, как отреагировал на критику Аршавина
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Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук рассказал, как воспринял критику со стороны Андрея Аршавина, когда выступал за «Зенит-2». Сандрачук — воспитанник сине-бело-голубых. Из «Зенита» футболист ушёл в «Уфу».

— Он один из руководителей академии «Зенита», ты её выпускник. Когда в последний раз обсуждали твою игру лично?
— После моей последней официальной игры за «Зенит-2». Андрей Сергеевич зашёл в раздевалку, поблагодарил команду за сезон, а лично мне сказал: «Саша, ты должен спать с мячом и не уходить в отпуск, чтобы улучшать технику».

— Как ты отреагировал на слова о сне с мячом?
— В моменте показалось: сказано резко. Мы тогда сыграли вничью, настроение плохое было. Я мог бы возразить: «Чего ты мне рассказываешь?» Но я не обидчив. Формулировка задела, не скрою. Но порадовало, что Аршавин обратился ко мне. Значит, следил за мной и верил в меня, раз выделил мою игру. Тогда он прошёлся в раздевалке далеко не по каждому. В конце концов, желает мне Аршавин только лучшего — чтобы я был сильнее.

— С тех пор не виделись?
— Созвонились уже перед моим отъездом в «Уфу». Андрей Сергеевич напутствовал, а я поблагодарил. Оба понимали: уход из «Зенита» — нужный шаг для моей карьеры, — приводит слова Сандрачука Sport24.

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