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Маркус Рашфорд объявил об уходе из «Барселоны» и эмоционально попрощался с клубом

Маркус Рашфорд объявил об уходе из «Барселоны» и эмоционально попрощался с клубом
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Английский нападающий Маркус Рашфорд объявил об уходе из «Барселоны» и эмоционально попрощался с каталонским клубом, опубликовав соответствующую запись в социальных сетях. За сине-гранатовых Рашфорд выступал в аренде, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведённое здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и унесу с собой множество прекрасных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам удачи и больших успехов в предстоящем сезоне», — написал Рашфорд, прикрепив к посту фотографию футболки «Барселоны» со своей фамилией.

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