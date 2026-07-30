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Тренер «Рубина» прокомментировал слухи о трансфере защитника сборной Узбекистана

Тренер «Рубина» прокомментировал слухи о трансфере защитника сборной Узбекистана
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал слухи, что казанский клуб подпишет контракт с защитником самаркандского «Динамо» Жахонгиром Урозовым. Накануне появились разговоры, что «Рубин» арендует 22-летнего футболиста за € 100 тыс. с опцией выкупа за € 700 тыс. В «Динамо» подтвердили эту информацию.

— Сегодня появились уже подтверждённые слухи, что «Рубин» подписывает Урозова. Довольно ли вы таким подарком на день рождения?
— Как я уже говорил, нам нужно усиление на некоторые позиции, если эта информация подтвердится, это очень хороший вариант. Ему 22 года, очень впечатляющие антропометрические данные и очень большой потенциал для дальнейшего роста. Несомненно, если всё получится, он нам поможет, — цитирует Артигу сайт «Рубина».

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