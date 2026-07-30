Томский КДВ вышел в следующий раунд Кубка России, обыграв барнаульский ФК «Темп»

Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между клубом третьего дивизиона (зона СФО и ДФО) «Темп» из Барнаула и томским КДВ (Leon-Вторая лига «Б»). Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Барнауле. В качестве главного арбитра выступил Михаил Яковлев из Москвы. Победу в игре одержала команда гостей — 4:3.

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник КДВ Данил Никифоров. На 16-й минуте ответный мяч забил хавбек клуба из Барнаула Сергей Мизгирев. Две минуты спустя Денис Степаненко вывел команду гостей вперёд, а на 45+2-й минуте нападающий Дмитрий Лаврищев забил третий мяч в ворота «Темпа». На 56-й минуте матча Лаврищев оформил дубль. Полузащитник хозяев поля Никита Шибаев сократил отставание в счёте до двух мячей, сделав счёт 2:4 на 64-й минуте. На 90+2-й минуте Шибаев оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, команда из Томска вышла во второй раунд Пути регионов, а клуб «Темп» прекратил участие в розыгрыше Кубка России.