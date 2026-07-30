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Темп Барнаул — КДВ Томск: результат матча 30 июля 2026 года, счет 3:4, 1-й раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

Томский КДВ вышел в следующий раунд Кубка России, обыграв барнаульский ФК «Темп»
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Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между клубом третьего дивизиона (зона СФО и ДФО) «Темп» из Барнаула и томским КДВ (Leon-Вторая лига «Б»). Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Барнауле. В качестве главного арбитра выступил Михаил Яковлев из Москвы. Победу в игре одержала команда гостей — 4:3.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
30 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Темп
Барнаул
Окончен
3 : 4
КДВ
Томск
0:1 Никифоров – 7'     1:1 Мизгирев – 16'     1:2 Степаненко – 18'     1:3 Лаврищев – 45+2'     1:4 Лаврищев – 56'     2:4 Шибаев – 64'     3:4 Шибаев – 90+2'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник КДВ Данил Никифоров. На 16-й минуте ответный мяч забил хавбек клуба из Барнаула Сергей Мизгирев. Две минуты спустя Денис Степаненко вывел команду гостей вперёд, а на 45+2-й минуте нападающий Дмитрий Лаврищев забил третий мяч в ворота «Темпа». На 56-й минуте матча Лаврищев оформил дубль. Полузащитник хозяев поля Никита Шибаев сократил отставание в счёте до двух мячей, сделав счёт 2:4 на 64-й минуте. На 90+2-й минуте Шибаев оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, команда из Томска вышла во второй раунд Пути регионов, а клуб «Темп» прекратил участие в розыгрыше Кубка России.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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