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Александр Бубнов отреагировал на переход Бориско в ЦСКА

Александр Бубнов отреагировал на переход Бориско в ЦСКА
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на переход вратаря Максима Бориско из калининградской «Балтики» в московский ЦСКА. Армейский клуб подписал с 26-летним российским голкипером трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Бориско выступал за «Балтику» с 2019 года.

— Для чего и зачем Бориско армейцам?
— Многие говорят, для того, чтобы у них ещё больше уверенности появилось, но… В принципе, да, потому что, на мой взгляд, Бориско более классный и опытный вратарь, чем Тороп. И физические данные у него лучше, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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