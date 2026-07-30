Зидан намерен усилить центр поля в сборной Франции молодыми полузащитниками — TT

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан начал уделять особое внимание подготовке молодых полузащитников для сборной Франции. Специалист считает, что одной из главных причин неудачи Франции на чемпионате мира 2026 года стало полное отсутствие доминирования в центре поля, Зидан намерен кардинально изменить ситуацию в этой зоне. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

Источники, близкие к новому руководству, отмечают, что, по мнению Зинедина, в средней линии команде нужно гораздо больше креатива и контроля мяча.

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира, уступила Англии со счётом 4:6.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.