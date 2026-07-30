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Генич оценил шансы «Локомотива» завершить сезон в топ-3 РПЛ

Генич оценил шансы «Локомотива» завершить сезон в топ-3 РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы московского «Локомотива» завершить текущий сезон Альфа-Банк РПЛ в призовой тройке. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Понятно, что результат хочется получить. Но думаю, если они откатятся на пятое-шестое [место], будут к этому готовы. Просто Михаил Михайлович так задрал эту планку, что «Локомотив» может побороться снова за тройку, но вряд ли мы такое увидим», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Отметим, прошлый сезон «Локомотив» завершил на третьем месте. Чемпионом стал «Зенит», на второй строчке финишировал «Краснодар».

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