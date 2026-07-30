15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канада отказала в визах почти 21 тысяче болельщиков на ЧМ‑2026.

Канада отказала в визах почти 21 тыс. болельщиков на ЧМ‑2026 — The Globe and Mail
Комментарии

Канада отказала в выдаче виз 20 845 болельщикам, планировавшим посетить матчи чемпионата мира 2026 года. При этом страна выдала 26 111 виз для посетителей турнира, а 205 электронных разрешений на въезд (eTA) были отклонены. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на данные Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC).

Наибольшее число отказов получили граждане Ганы (3 135 человек), Колумбии (815), Пакистана (2,2 тыс.), Индии (2 тыс.), Нигерии (2 тыс.) и Бангладеш (805). При этом все запрошенные визы предоставили лицам, приглашённым ФИФА (2 795 человек, включая арбитров и сотрудников организации), а все 210 болельщиков сборной Швейцарии получили одобренные eTA.

Отмечается, что 175 человек, въехавших в Канаду по визам для болельщиков, позднее подали заявления о предоставлении убежища. Власти Канады ранее подчёркивали, что наличие билетов на матчи не гарантирует выдачу визы, а участие в турнире не является основанием для получения статуса беженца.

Чемпионат мира — 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании.

Материалы по теме
Самые дорогие игроки мира по итогам ЧМ-2026
Истории
Самые дорогие игроки мира по итогам ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android