Канада отказала в визах почти 21 тыс. болельщиков на ЧМ‑2026 — The Globe and Mail

Канада отказала в выдаче виз 20 845 болельщикам, планировавшим посетить матчи чемпионата мира 2026 года. При этом страна выдала 26 111 виз для посетителей турнира, а 205 электронных разрешений на въезд (eTA) были отклонены. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на данные Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC).

Наибольшее число отказов получили граждане Ганы (3 135 человек), Колумбии (815), Пакистана (2,2 тыс.), Индии (2 тыс.), Нигерии (2 тыс.) и Бангладеш (805). При этом все запрошенные визы предоставили лицам, приглашённым ФИФА (2 795 человек, включая арбитров и сотрудников организации), а все 210 болельщиков сборной Швейцарии получили одобренные eTA.

Отмечается, что 175 человек, въехавших в Канаду по визам для болельщиков, позднее подали заявления о предоставлении убежища. Власти Канады ранее подчёркивали, что наличие билетов на матчи не гарантирует выдачу визы, а участие в турнире не является основанием для получения статуса беженца.

Чемпионат мира — 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании.