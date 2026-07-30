Артига ответил на вопрос о травмированных футболистах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмированных футболистах своей команды в преддверии матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт 1 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

— Готов ли кто-то из травмированных? Иву [Угочукву], Дардан [Шабанхаджай]?

— Ни Иву, ни Дардан пока не готовы к общей группе, чтобы принять участие в предстоящем матче. Дардан ближе к общей группе, но даже по нему маловероятно, что он подойдёт, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

В 1-м туре чемпионата страны казанский «Рубин» уступил «Краснодару» со счётом 1:3, играя большую часть матча в меньшинстве.