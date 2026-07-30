15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига ответил на вопрос о травмированных футболистах «Рубина»

Артига ответил на вопрос о травмированных футболистах «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмированных футболистах своей команды в преддверии матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт 1 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Готов ли кто-то из травмированных? Иву [Угочукву], Дардан [Шабанхаджай]?
— Ни Иву, ни Дардан пока не готовы к общей группе, чтобы принять участие в предстоящем матче. Дардан ближе к общей группе, но даже по нему маловероятно, что он подойдёт, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

В 1-м туре чемпионата страны казанский «Рубин» уступил «Краснодару» со счётом 1:3, играя большую часть матча в меньшинстве.

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Артига: будет здорово, если наш состав пополнится новыми игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android