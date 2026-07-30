Воробьёв ответил на вопрос о конкуренции с Кордобой в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв ответил на вопросы о своих целях на новый сезон и о конкуренции с лучшим бомбардиром «быков» Джоном Кордобой.

— Какие цели ставите на нынешний сезон?

— Я не раз говорил, главное — чтобы команда побеждала. А сколько голов забью я — не так важно.

— Кордоба был признан лучшим футболистом прошлого сезона, но сейчас травмирован. Что думаете о конкуренции с ним?

— То, что он был признан лучшим футболистом прошлого сезона, абсолютно заслуженно. Когда он восстановится, это будет большой помощью для команды. Пока его нет, нужно набирать максимум очков и увеличивать отрыв в турнирной таблице, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».