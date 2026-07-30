Воспитанник «Зенита» Сандрачук: однажды Радимов напихал так, что стало не по себе

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук высказался о работе с бывшим тренером «Зенита» Владиславом Радимовым. Сандрачук выступал под руководством Радимова за вторую команду сине-бело-голубых.

— В дубле «Зенита» ты играл под руководством Владислава Радимова — тренера очень эмоционального. Наверняка и тебе досталось.

— Однажды Владислав Николаевич напихал так, что мне стало не по себе.

— Рассказывай.

— Меня впервые привлекли в дубль из молодёжки — на игру с «Ленинградцем». Выйти на поле я особо не рассчитывал. Но в первом тайме игрок моей позиции получил травму — и я его заменил. Отыграл без эксцессов. После перерыва отправился на второй тайм — моя бровка как раз была у тренерских скамеек. Вдруг у меня что-то не заладилось со шнурками. Раз — быстро завязал и побежал. Через минут 10 — снова. И всё это — перед носом Радимова. Тут он во всю мощь закричал мне: «Ещё раз шнурки развяжутся — заменю!» Обошлось, к счастью, — приводит слова Сандрачука Sport24.