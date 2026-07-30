Фёдор Кудряшов назвал главную звезду российского футбола

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что считает голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова главной звездой российского футбола. По итогам прошлого сезона парижане выиграли Лигу чемпионов УЕФА. Сафонов выступает за французскую команду с лета 2024 года.

— Два наших футболиста играют в топовых европейских командах. Один из них — Саша Головин, писали, что «Монако» готов отпустить его. Нужно ли ему возвращаться в Россию?

— Ему не надо возвращаться в Россию. Он должен играть в Европе.

— Сафонов — главная звезда российского футбола сейчас?

— 100%, человек выиграл Лигу чемпионов. Для него очень тяжело складывалось начало прошлого сезона, он вообще не был основным вратарём, его чехлили. Матвей выдержал эту конкуренцию, продолжил работать, доказал, что лучше. Он завоевал место в стартовом составе и не отдал его до самого конца, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».