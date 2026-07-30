Мостовой: «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке лидеров РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой полагает, что красно-белые без особых проблем должны завершать текущий сезон Альфа-Банк РПЛ в тройке лидеров.

«Слушайте мои прогнозы — и будете тогда в топе! Сказал, что «Спартак» легко обыграет «Родину» — он это и сделал. А соперник всего три раза перешёл в центр поля. «Спартак» должен был и Суперкубок выигрывать, если бы не судейская ошибка. Хотя тот эпизод оправдывают и говорят, что был чистый пенальти или мяч попал в руку. Конечно, пенальти не было. Его нельзя было назначать.

Как обычно, «Зенит» и ещё три-четыре команды будут претендовать на призовые места: «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Всё стандартно. «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке лидеров нашего чемпионата. Почему он всё время остаётся четвёртым? Это вопрос к ним, а не к нам (смеётся). Команда и сейчас должна быть в тройке. Прошлый чемпионат заканчивали хорошо и выбили из Кубка «Зенит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.