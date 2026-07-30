15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев: с появлением Кривцова на позиции Сперцяна «Краснодар» стал сильнее

Валерий Газзаев: с появлением Кривцова на позиции Сперцяна «Краснодар» стал сильнее
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что «Краснодар» стал сильнее, несмотря на потерю полузащитника Эдуарда Сперцяна. Хавбек этим летом перешёл в саудовский «Аль-Ахли».

«Могу сказать, что «Краснодар» с отсутствием Сперцяна усилил свою мощь. С появлением Кривцова на позиции Эдуарда команда стала ещё сильнее и мощнее. Это ещё не вернулся Кордоба. Кривцов успешно заменил Сперцяна — по крайней мере, по первой игре. Он выполняет большой объём работы, у него хорошее и мощное завершение. Мне понравилась его игра. «Краснодар» будет претендовать на чемпионство вместе с «Зенитом», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Аршавин спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и лучшего бомбардира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android