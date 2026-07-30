Валерий Газзаев: с появлением Кривцова на позиции Сперцяна «Краснодар» стал сильнее

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что «Краснодар» стал сильнее, несмотря на потерю полузащитника Эдуарда Сперцяна. Хавбек этим летом перешёл в саудовский «Аль-Ахли».

«Могу сказать, что «Краснодар» с отсутствием Сперцяна усилил свою мощь. С появлением Кривцова на позиции Эдуарда команда стала ещё сильнее и мощнее. Это ещё не вернулся Кордоба. Кривцов успешно заменил Сперцяна — по крайней мере, по первой игре. Он выполняет большой объём работы, у него хорошее и мощное завершение. Мне понравилась его игра. «Краснодар» будет претендовать на чемпионство вместе с «Зенитом», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.