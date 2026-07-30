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Бубнов отреагировал на информацию, что ЦСКА интересуется Рожковым из «Рубина»

Бубнов отреагировал на информацию, что ЦСКА интересуется Рожковым из «Рубина»
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию, что ЦСКА интересуется защитником казанского «Рубина» Ильёй Рожковым. Об этом ранее сообщал «Чемпионат». Рожков выступает за основную команду «Рубина» с 2023 года. За это время он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.

— Рожков — это усиление или нет для ЦСКА?
— В общем, да… Но надо ещё по лимиту смотреть… И как Мойзес играл, считаю, что его надо или строго предупредить, или вообще не ставить. Потому что он безобразно играл. Они могли проиграть вообще. И потом, Рожков может и вингера сыграть, и третьего центрального защитника. Поэтому такие игроки всегда в цене, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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