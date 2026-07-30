Бубнов отреагировал на информацию, что ЦСКА интересуется Рожковым из «Рубина»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию, что ЦСКА интересуется защитником казанского «Рубина» Ильёй Рожковым. Об этом ранее сообщал «Чемпионат». Рожков выступает за основную команду «Рубина» с 2023 года. За это время он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.

— Рожков — это усиление или нет для ЦСКА?

— В общем, да… Но надо ещё по лимиту смотреть… И как Мойзес играл, считаю, что его надо или строго предупредить, или вообще не ставить. Потому что он безобразно играл. Они могли проиграть вообще. И потом, Рожков может и вингера сыграть, и третьего центрального защитника. Поэтому такие игроки всегда в цене, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».