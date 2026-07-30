«Барселона» ждёт от Альвареса «второй жест», направленный на уход из «Атлетико» — Sport.es

В руководстве «Барселоны» ожидают, что нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сделает «второй жест», который подтолкнёт «матрасников» к продаже форварда в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, во время чемпионата мира 2026 года Альварес публично заявил о желании покинуть мадридскую команду.

По информации источника, «Барселона» решила не предпринимать новых попыток купить футболиста, пока он сам не сделает соответствующий шаг. Подчёркивается, что Альваресу нужно начать действовать в ближайшее время. Ранее сине-гранатовые предложили «Атлетико» € 100 млн за переход чемпиона мира 2022 года.

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