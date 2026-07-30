Моретто: «Реал» не хочет отпускать Мастантуоно в «Ривер Плейт», он может перейти в Серию А

Мадридский «Реал» приостановил переговоры с аргентинским «Ривер Плейт» по переходу полузащитника Франко Мастантуоно. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X, «сливочные» предпочитают, чтобы футболист продолжил свою карьеру в Европе.

По данным источника, наибольший интерес к подписанию Мастантуоно проявляют клубы итальянской Серии А. В числе главных претендентов находятся «Фиорентина» и «Рома». Ранее сообщалось, что «Реал» готов отправить 18-летнего игрока в аренду без права выкупа.

Мастантуоно перешёл в «Королевский клуб» летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.