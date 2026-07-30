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«Атлетико» подал жалобу на «Барселону» из-за её интереса к Альваресу — The Athletic

«Атлетико» подал жалобу на «Барселону» из-за её интереса к Альваресу — The Athletic
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Мадридский «Атлетико» подал жалобу на «Барселону» в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) за предполагаемые неправомерные попытки купить нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, жалоба касается возможного нарушения этических норм в связи с интересом сине-гранатовых к футболисту. Каталонский клуб намерен подать апелляцию.

В мае The Athletic сообщил о переговорах «Барселоны» и «Атлетико» о возможной сделке по приобретению 26-летнего нападающего. Подчёркивалось, что «блауграна» готовила официальное предложение в размере около € 100 млн.

После этого «Атлетико» в соцсетях опубликовал серию ироничных сообщений о трансферах игроков «Барселоны» и написал: «Не верьте всему, что видите, особенно если это связано с «Барсой».

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