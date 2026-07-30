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В «Баварии» заявили, что не собираются подписывать игроков в оставшуюся часть ТО

В «Баварии» заявили, что не собираются подписывать игроков в оставшуюся часть ТО
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Член правления мюнхенской «Баварии» по спортивным вопросам Макс Эберль рассказал, что в клубе не планируют подписывать игроков в оставшуюся часть летнего трансферного окна.

«Очень быстро завершили трансферы Натаниэля Брауна и Исмаэля Сайбари. Думал, что всё ясно, что мы закончили с приобретениями. Мне оставалось только улыбнуться, когда появились слухи [о возможных трансферах]. В этих слухах нет ни капли правды», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что мюнхенцы заплатили € 110 млн за приобретение немецкого защитника и марокканского полузащитника.

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