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«Реал» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» по Родри — Sky Sports

«Реал» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» по Родри — Sky Sports
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Мадридский «Реал» готовит первое официальное предложение «Манчестер Сити» по испанскому полузащитнику Родри. Как сообщает издание Sky Sports в соцсети X, «Королевский клуб» направит оффер англичанам о приобретении лучшего игрока чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Родри уже согласовал детали контракта с мадридским «Реалом», а соглашение о трансфере может быть достигнуто на встрече представителей двух клубов, запланированной на 30 июля. Трудовой договор Родри с «горожанами» истекает через год.

Летом 2026-го Родри в составе сборной Испании принимал участие на ЧМ-2026. Испанцы одержали победу в финале, а хавбек был признан лучшим игроком турнира.

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