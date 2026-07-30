«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ювентуса» ценой в € 50 млн — Видаль

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ювентуса» Франсишку Консейсау. Итальянский клуб оценивает 23-летнего футболиста в € 50 млн. Об этом сообщает журналист Себастьян Видаль на странице в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик считает, что Консейсау идеально подойдёт его команде. Сделка может зависеть от будущего вингера Маркуса Рашфорда.

В минувшем сезоне Консейсау принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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