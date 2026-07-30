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Гендиректор «Ростова» Чайка прокомментировал информацию об уходе Рыскина из клуба

Гендиректор «Ростова» Чайка прокомментировал информацию об уходе Рыскина из клуба
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Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка ответил на вопрос, покинет ли Алексей Рыскин пост спортивного директора команды Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

— Действительно ли Рыскин покидает пост спортивного директора «Ростова»?
— У меня пока нет никакой информации. Мы обязательно напишем в пресс-службе. Не могу ничего подтвердить, — сказал Чайка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». В этом году команда отказалась от участия во Второй лиге после вылета из Лиги Pari.

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