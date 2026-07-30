15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший форвард ЦСКА и «Крыльев Советов» перешёл в «Родину»

Бывший форвард ЦСКА и «Крыльев Советов» перешёл в «Родину»
Комментарии

Московская «Родина» подписала воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. О переходе 23-летнего футболиста с опытом игры в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги официально сообщила пресс-служба команды.

«Мы рады приветствовать Егора в составе нашей команды! Ждём скорейшего дебюта и удачных игр за «Родину», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале второй, третьей и молодёжной команд «Родины».

Фото: ФК «Родина» | 2, 3, М

Ушаков покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом текущего года. Всего на его счету гол и результативная передача в 13 матчах за армейцев в РПЛ и Фонбет Кубке России. В сезоне-2023/2024 футболист выступал на правах аренды за «Крылья Советов»

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» сменил два клуба за 9 часов, шаг «Реала» к Родри. Трансферы и слухи дня
Вратарь «Зенита» сменил два клуба за 9 часов, шаг «Реала» к Родри. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android