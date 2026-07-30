Анчелотти: ЧМ-2026 знаменует конец поколения таких игроков, как Неймар, Данило и Каземиро

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти намекнул, что футболисты Неймар (34 года), Данило (35 лет) и Каземиро (34 года) не входят в его планы на будущее.

«Думаю, этот чемпионат мира знаменует собой конец поколения очень важных игроков. Начиная с Неймара, продолжая Данило и Каземиро, а также всех тех футболистов, которым на чемпионате мира было больше 30 лет.

Мы собираемся определить новых игроков, которые смогут войти в состав сборной. Не говорю, что это произойдёт на следующем чемпионате мира в 2030 году. Речь идёт о футболистах, способных быть конкурентоспособными на грядущем этапе, которым является Кубок Америки в 2028-м», — приводит слова Анчелотти Globo.

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